Engelli Çocuklara "Bahçe Terapi" uygulaması

14.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:13

Malatya İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Malatya Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile işbirliği içinde engelli çocuklara 'Bahçe Terapisi' uygulanıyor.



İnönü Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümünde konuyla ilgili çalışmalarını sürdüren Dr. Öğretim Üyesi Sima Pouya, geçtiğimiz Ekim ayında başlayan çalışmaya Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerinin aktif olarak katıldığını bildirdi. Özel Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan bahçe terapisinin amacının engelli çocuklar üzerindeki fiziksel, zihinsel ve sosyal olumlu tesirlerinin belirlenmesi olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Sima Pouya, engelli çocuklar ve ailelerine bitkilerin tanıtılması, yetiştirilmesi ve bakılmasının öğretilmesinin de terapinin amaçları arasında olduğunu belirtti.



Rehabilitasyon merkezine düzenli olarak gelen farklı engelli öğrencilere odak grup çalışmasıyla 8 ay boyunca bahçe terapisi uygulandığını belirten Pouya, farklı gruptaki engelli öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal açısından gelişmelerini ölçmek amacıyla değerlendirme ölçekleri kullandıklarının altını çizdi.



Dr. Öğr. Üyesi Pouya, "Bahçe terapisi etkinlikleri kapsamında yapılan tüm el işi uygulamaları ve bitki yetiştirme faaliyetlerinin felç, ruhsal bozukluklar akinezi, bağımlılık ve eklem hareket açıklığı üzerinde etkili olması beklenmektedir. El işi uygulamaları terapilerinin oturma pozisyonundaki denge kaybının ve bunamanın azaltılması, bitki yetiştirme faaliyetlerinin ise osteoporoz ve spastisite üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir." ifadelerini kullandı.



İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sima Pouya bahçe terapistlerinin, terapi ve rehabilitasyon için bahçecilik kullanımında özel eğitim, öğretim ile ilgili bilgilere sahip profesyonel bireylerden oluştuğunu kaydetti.



Engelli bireylere destek olmak için tasarlanan "Bahçe Terapisi" bireyin yeni beceriler edinmesini, dil becerilerini ve sosyalleşmesini geliştirmeye yardımcı oluyor. - MALATYA

Kaynak: İHA