Engelli çocuklar yüzme havuzunda serinliyor

Siirt'te sıcaktan bunalan engelliler yüzme havuzunda serinliyor.

Siirt Bedensel ve İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği bünyesindeki 45 çocuk ve genç, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün açtığı yaz spor okulları kapsamında yüzme kursuna katılıyor.

Dernek başkanı ve antrenör Halil Taş, haftanın 4 günü yüzme havuzunun engellilere hizmet verdiğini söyledi.

Çocuk ve gençlerin ayrı havuzlarda kurslara tabi tutulduğunu belirten Taş, "Hava sıcaklığının 42 dereceyi gösterdiği kentte çocuk ve gençlere yönelik hafta içi pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 16.30 ile 17.30 arasında engellilere yüzme kursları veriliyor. Onları aynı zamanda hayata hazırlayarak kendi ayaklarının üzerinde durmalarını sağlıyoruz. Kurslarda başarılı olan bedensel engellileri yapılan yarışmalara da tabi tutuyoruz." dedi.

Kaynak: AA