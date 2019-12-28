Engelli çocuklar yararına kermes

28.12.2019 21:35 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:35

Gelenekselleşen yılbaşı kermesine vatandaşlar ve sağlık çalışanları yoğun ilgi gösterdi.

"Çocuklarımızdan Yılbaşı Armağanı" sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte, Ege Üniversitesi Hastanesi koridorlarında kurulan stantta gün boyu engelli bireylerin, ailelerinin ve öğretmenlerinin ürettiği ürünler satıldı.

Kermesle ilgili konuşan Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Durmaz, "Her yıl yaptığımız, artık gelenekselleşen yılbaşı kermesimizi bu yıl da yapıyoruz. Kermeste engelli bireylerimiz, çocuklarımız, aileleri ve öğretmenlerinin birlikte ürettiği ürünleri satıyoruz. Elde edilen gelirler, bir sonraki kermesimiz için gelir kaynağı oluşturuyor. Bu gibi ürünlerin yapımında emek vermek, resim yapmak gibi etkinlikler, hem el becerilerinin artmasına yardımcı oluyor hem de ruhsal gelişimlerine faydalı oluyor. Çocukların bakımını üstlenen aileleri için de nefes alabilecekleri, eğlenceli bir ortam oluşuyor'' dedi.

Etkinliğin faydalarından bahseden Prof. Dr. Durmaz, 'Sarf edilen emeklerin maddiyata dönüşmesi çocuklarımız için büyük bir moral oluyor. Ayrıca kendi bireysel güvenlerini kazanmalarına yardımcı oluyor'' diye konuştu.

Kermes kapsamında ahşap obje üzerine taş boyama süsler, anahtarlıklar, kolyeler, küpeler, duvar süsleri, magnetler, fularlar, cüzdanlar, kabak oyması gece lambaları, deri kalemler, mumluk, bileklik gibi hediyelik süs eşyaları satışa sunuldu.

Kaynak: Bültenler