Engelli Çocuklar, Şehit Öğretmenin Ailesini Unutmadı

Tunceli'de engelli çocuklar, yeni yıl öncesi teröristler tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın ailesi ile Vali Tuncay Sonel başta olmak üzere bir çok kişiye yılbaşı kartı gönderdi.



Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Okulu tarafından hazırlanan proje kapsamında engelli çocuklar, aileleri ile birlikte yılbaşı kartı hazırladı. Hazırlanan kartlar, PTT'nin Tunceli şubesinden teröristler tarafından Tunceli-Pülümür yolunda şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın ailesi ile Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in de aralarında bulunduğu, birçok kişiye gönderildi.



Okul Müdürü Serhat Yıldız, hem eski geleneklerin sürdürülmesi hem de okulda eğitim gören orta ve ağır düzeyde engelli öğrencilerin öz güven kazanmaları için böyle bir çalışma yaptıklarını aktardı.



Gönderilen kartların tamamının öğrencilerin el emeğiyle hazırlandığını ifade eden Yıldız, "Günümüz şartlarında yılbaşı, bayram tebrik kartları göndermek yerine hepimiz telefonla direk iletişim kurar olduk. Hem biraz nostalji olsun hem de çocuklarımızın kendi elleriyle hazırladığı tebrik kartlarının kullanılmasını tercih ederek bir çalışma yaptık. Kartlarımızı gönderirken teröristlerce şehit edilen Necmettin öğretmenin ailesini de unutmadık. Yalnız olmadıklarını hatırlatmak için onlara da tebrik kartı yolladık. Ayrıca engelli bireyler konusundaki hassasiyeti dolayısıyla Valimiz Tuncay Sonel, çeşitli kurum amirleri ve ailelere de kartlarımızı yolladık" diye bilgi verdi. - TUNCELİ