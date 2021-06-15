Engelli Çocuklar "İnsan Doğasız Olmaz" Dediler
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Engelli Çocuklar "İnsan Doğasız Olmaz" Dediler

Engelli Çocuklar 'İnsan Doğasız Olmaz' Dediler
Habermetre - Haberler | Toplum

Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu ve Sanatsal Faaliyetler Çalışma Grubu işbirliğinde engelli çocuklara ve ailelerine yönelik "İnsan Doğasız Olmaz" adı altında Beydağı Tabiat Parkı'nda bir eğlence programı düzenledi.

Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu ve Sanatsal Faaliyetler Çalışma Grubu işbirliğinde engelli çocuklara ve ailelerine yönelik "İnsan Doğasız Olmaz" adı altında Beydağı Tabiat Parkı'nda bir eğlence programı düzenledi.

Düzenlenen eğlence programına Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş, Sanatsal Faaliyetler Çalışma Grubu'nun gönüllü üyeleri, TGSP Gençlik Liderliği Eğitim Adayı Seval Bulut ve gönüllü üyeleri, engelli çocuklar ve aileleri katıldılar.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, bu tür ortamların sıcak aile ortamları olduğunu ve bu tür etkinliklere devam edeceklerini ifade ederek, Malatya Kent Konseyi olarak engelli ve engelli yakını ailelerin her zaman destekçisi olduklarını belirtti.

Beydağı Tabiat Parkı'nın Malatya için çok önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Artan, "Malatyalıların nefes alabileceği güzel bir mekan olan Beydağı Tabiat Parkı'nın yapımında emeği geçen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş, pandemi ile birlikte insanların sosyal imkanlardan kısıtlı bir zaman geçirdiklerini, özellikle engelli ve engelli yakını ailelerin bu dönemde çok fazla dışarı çıkma imkanı bulamadıklarını belirterek, engelli çocuklara ve ailelerine yönelik moral vermek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Altuntaş, "Her fırsatta bizlerin yanında olan ve bu alanın da yapımında büyük katkıları olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a çok teşekkür ediyorum. Beydağı Tabiat Parkımız engellilerin kullanımına uygun olarak yapılmış ve bizler bu tür alanları rahatlıkla kullanabiliyoruz" dedi.

Malatya Kent Konseyi Sanatsal Faaliyetler Çalışma Grubu gönüllü üyeleri, Hacivat, Karagöz ve Keloğlan kostümleri giyerek çocuklarla eğlenceli zaman geçirip, çeşitli oyunlar oynayıp, uçurtma uçurttular.

Aileler, düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Malatya Kent Konseyi'ne teşekkür ettiler. Program sonunda çocuklara Kent Konseyi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Habermetre

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