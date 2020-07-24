Engelli çocuklar için bankadan kredi çekti Bankadan kredi çekip engellilerin eğitimine destek veren Sevilay Akbaş, 13'üncü katkısını Balıkesir'de Altıeylül Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'na yaptı.

Bankadan kredi çekip engellilerin eğitimine destek veren Sevilay Akbaş, 13'üncü katkısını Balıkesir'de Altıeylül Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'na yaptı. Özel eğitim sınıfını tepeden tırnağa donattı, ana sınıfı öğrencilerine de oyuncak ve ekipman desteği sağladı. Okul müdürü Akın Ay, hayırsever Aktaş, ekibi ve sponsorlarına katkılarından dolayı şükran plaketi verdi.

Kamudan emekli Sevilay Aktaş, yaklaşık 1,5 yıl evvel eksiklerini tesadüfen öğrendiği engellilere destek vermek için harekete geçti. Bakanlığın okullarda açtığı özel sınıfları eksiksiz donatmak için neler yapması gerektiğini tanıştığı özel sınıf öğretmeninden öğrendi. Bir sınıfın zemine döşenen tatamiden, zihni becerileri geliştiren eğitim araçlarının alımın çok pahalı olduğunu öğrenince, bu tür sınıfların yenilenmesi ve eğitim araçlarının tamamlanması için bankadan 45 bin lira kredi çekti. Yozgat Sarıkaya'da bir özel eğitim sınıfının ihtiyaçlarını gidermekle işe koyuldu. Hayırsever Akbaş'ın bu hareketini duyanlar da, Akbaş'a destek olmaya karar verdi.

Akbaş, "Türkiye genelinde 13 okula ekipman desteği verdik"

Geleceğimiz Günışığı Eğitim ve Oyun Odası Gönüllüleri Ekip Lideri Sevilay Akbaş, yaşadığı 1,5 yıllık gelişmeleri şöyle anlattı; "Emekliye ayrıldıktan sonra boşluğa düşmeyeyim, yanlış yapmayayım, diye düşündüm. Girişeceğim işlerde başarılı olmayı tanrıdan diledim ve bu durumda yola çıktım. Bir gün otobüste seyahat ederken, yan tarafımda oturan iki bayandan biri, 'Allah benim canımı oğlumdan önce almasın' diyordu. Bunu söyleyen bayana böyle dua mı olur hanımefendi diye sorduğumda, 'senin engelli çocuğun olsaydı bunu anlardın' dedi. O zaman yüreğim cız etti ve bu konuda araştırma yapmaya karar verdim. Yozgat Sarıkaya'da kültür günleri etkinlikleri düzenlediğimiz de, özel eğitim ile ilgilenen bir öğretmenle tanıştım ve gereksinimlerini sordum. Dinlediklerim beni hayretler içinde bıraktı. Çoğu öğretmenlerin elinde materyal yok, materyal olanların da ilgisi yoktu. Ben bu çocukların eğitimlerini kolaylaştırmak, özgür bireyler olmalarını desteklemek için ne yapabileceğimi araştırdım. Özel eğitimde kullanılan ürünler çok pahalıydı. Her ne olursa olsun bu çocuklara yardım etmeye karar verdim. Yozgat Sarıkaya'daki bir özel eğitim sınıfıyla başladım ve Boğazlıyan'da etkinliğimizi sürdürdük. Sonrasında, Kayseri, Sivas, Hatay, Muğla, İzmir, Ankara ve son olarak Balıkesir ile birlikte 13 okulda ekip olarak desteklerimizi sürdürdük. Ayrıca ben şahsi olarak 11 okula eğitim ekipmanları gönderdim. Ekibimiz ağaçlandırma çalışmalarına büyük destek veriyor. Bu işe kredi çekerek başladım ve bana katılanlarla giderek büyüyoruz. Güzel bir ekip oluşturduk. Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların el, motor ve zihinsel becerilerini geliştirecek malzemeleri sağlıyoruz. Eğitim kartları, bağlantı kartları, halı dokuma tezgahları, neşeli küpler gibi, hem el becerilerini hem algılarını, hem zihinsel becerilerini güçlendirecek eğitim malzemeleri temin ediyoruz. Tüm bu çalışmaların yanında, çeşitli il ve ilçelerdeki okullarda kütüphaneler kurduk ve kurmaya devam edeceğiz. Salgın döneminde boş durmamak için, İzmir'deki ekibimizle birlikte, Kahramanmaraş'ta, Doğubeyazıt'ta ve Siirt'te bizi destekleyen ekiplerle birlikte, 'her şey çocuklar için, çocuklar için kahvaltı' projesi kapsamında, özellikle köy okullarındaki, ihtiyacı olan 80 aileye kahvaltılıklar götürdük. Tüm bu etkinliklerimizin dışında Çad'ta su kuyuları açtırdık. Biz bu etkinlikleri çok seviyoruz, ülkemizi seviyoruz, insanları seviyoruz ve el uzatanlarla birlikte el uzatıyoruz" dedi.

Fayans zemine tatami döşendi

Sevilay Akbaş, Balıkesir Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda Özel Eğitim Sınıfı olduğunu tesadüf eseri öğrendiklerini ve eksikliklerini gidermeyi kararlaştırdıklarını açıkladı. Balıkesir'e, Rüzgar Çetinel, Dilara Ersoy, Songül Yelkenaç ile birlikte gelen Sevilay Akbaş, sınıfın tatami döşemesini gönüllülerle birlikte gerçekleştirdi. Özel eğitim araçlarının yanında ana sınıfı öğrencileri için oyuncak ve ders kitleri armağan etti. Tüm sınıf donatıldıktan sonra, kapı girişine sponsorlar ve destek veren gönüllüler, B. Bilişim A.Ş., Zeliha Bedir, Dilek Kurtçu Güngör, Havva Doğan, Songül Yelkenaç, Zeki Doğan, Bekir, Türkan Akbaş, Sevilay Akbaş gönüllülerinin desteği ile yapılmıştır yazılı tabela asıldı. Okul Müdürü Akın Ay Sevilay Akbaş ve B. Bilişim A. Ş. sorumlusu Rüzgar Çetinel'e katkılarından ötürü plaket verdi. Sevilay Akbaş, okul müdürüne gösterdiği ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür edip Balıkesir'den ayrıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA