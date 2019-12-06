Engelli çocuklar, ebeveynleriyle başkenti tanıyor

06.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:06

Ankara'yı, çeşitli engelleri nedeniyle gezme ve tanıma fırsatı bulamamış engelli çocuklar ve ebeveynleri, Çubuk Belediyesinin kültür gezisi kapsamında, başkentin tarihi zenginliklerini tanıma fırsatı buldu.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından engelli çocuklar ve ebeveynlerinin başkent Ankara'nın tarihi dokusunu tanımaları, sosyalleşerek toplumla bütünleşmeleri sağlandı.

25 fiziksel ve zihinsel engelli çocuk ve ailesinin katıldığı gezide, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un doğduğu ev, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi, Gülbaba Türbesi, Ankara Kalesi, Tacettin Sultan Cami ve Türbesi, Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Camisi ziyaret edildi.

Bedensel engelli Fadime Karahan, açıklamasında, engellilere çok değer veren bir başkana sahip oldukları için mutlu olduğunu ifade etti.

Başkenti ilk defa gezdiğini ve mutlu olduğunu belirten Karahan, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a teşekkür ederek, "Bizlere verilen değerin farkındayız. Başkentimizin manevi atmosferi ve tarihi bizi çok etkiledi, inşallah bu geziler devam eder." dedi.

Engelli çocuğuna bakmak zorunda olduğu için gezmeye fırsatları olmadığını belirten Selver Üstün de bir engelli annesi olmanın çok zor olduğunu dile getirdi.

Çocuğunun engeli nedeniyle de her yere gidemediğini anlatan Üstün, "Çok farklı bir gün yaşayarak hem biz çok mutlu olduk, hem de çocuklarımız çok mutlu oldular. Gezide bol bol fotoğraf çektirdik, dua ettik." diye konuştu.

Havva Karademir de bu güne kadar yaşadıkları kenti gezme fırsatı bulamadıklarını belirterek, etkinlikten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA