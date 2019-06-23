83. Uluslararası Bergama Kermesi'nde engelli çocuklar çiğ köfte yoğurdu.

Kermes etkinlikleri kapsamında Bergama Spastik Çocuklar ve Erişkinler Derneği ile bir çiğ köfte firması iş birliğinde düzenlenen etkinlikte 11 engelli çocuk, "Yöresel Lezzet Atölyesi"nde bir araya geldi.

Önlüklerini giyen çocuklar, çiğ köfte ustalarının talimatlarıyla kendilerine sunulan tepsilerde köfte yoğurdu. Ailelerin de destek verdiği etkinlikte çocuklar, çiğ köfteleri vatandaşlara ikram etti.

Firma sahibi Sinan Doğan, yaptığı açıklamada, "Bergama Spastik Çocuklar ve Erişkinler Derneği ile farkındalık yaratmak adına böyle bir etkinlik düzenledik. Kendileri de sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Ayaklarına sağlık. Her şey çok güzel oldu bence. Keyifli oldu, çocuklarımız mutlu oldu." ifadesini kullandı.

Etkinlik sonrası katılım belgelerini alan çocuklar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA