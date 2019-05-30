Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü

Siirt'te 7 yaşındaki engelli çocuk, kucağındaki bir haftalık amcasının kızını düşürdü.

Alınan bilgiye göre, merkez Ulus Mahallesi'ndeki 2 katlı evde yaşayan otizmli E.E, henüz isim konulmayan 7 günlük amcasının kızını evin damına götürdü.

Engelli çocuk, kucağındaki bebeği evin damından düşürdü.

Yaralanan bebek, çevredekilerce Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA