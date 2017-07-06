Engelli Çocuğunun Ölümüyle Suçlanan Anne Beraat Etti

Adana'da, 5 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli oğlunu şiddet uygulayarak ve gerekli bakımını yapmayarak "İhmalli davranışla kasten öldürdüğü" iddia edilen anne beraat etti.



Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, daha önce tahliye edilen sanık Güzeyde Yılmaz (31) ile avukatı katıldı.



Mahkeme başkanı, engelli Muhammet Miralay'ın kesin ölüm nedeni ve ölümünde hastalığının etken olup olmadığı konusunda Adli Tıp 1. İhtisas Kurulundan beklenen raporun geldiğini, engelli çocuğun ölümünün serebral palsi (beyin felci) ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğunun raporda belirtildiğini aktardı.



Yılmaz da savunmasında, oğlunun ölümünde kusuru olmadığını yineledi.



Mahkeme heyeti, adli tıp raporunu dikkate alarak, sanığın cezalandırılmasını gerektirecek kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi ve suçun sabit olmaması gerekçesiyle sanık Yılmaz'ın beraatine karar verdi.



Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde, 30 Temmuz 2016'da 5 yaşındaki engelli Muhammet Miralay yatağında ölü bulunmuş, çocuğun ölümüyle ilgili tutuklanan annesi Güzeyde Yılmaz hakkında dava açılmıştı.