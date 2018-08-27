Engelli Çocuğunu Bırakıp FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Oteldeki Sohbetine Gitmiş

FETÖ operasyonlarında yapılan deşifreler sonucu öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen Dilek M.'nin, 13 yaşındaki yatağa bağlı engelli oğlunu 2 gün boyunca evde tek başına bırakıp, Adil Öksüz'ün Adana'daki bir otelde düzenlediği sohbet toplantılarına katıldığı ortaya çıktı.

DEŞİFRELERDEN İSMİNE ULAŞILDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü 'FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme sistemi olan ByLock'ta örgütün üst düzey isimleri arasında yer alan bir kadının, söz konusu program üzerinden yaptığı şifreli yazışmalarda 'Dilek' ismine ulaştı.

EVİNDE SOHBETLER DÜZENLİYORMUŞ

Meslekten ihraç edilip tutuklanan eşi Murat M.'nin de 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen Dilek M.'nin, hem görev yaptığı okuldaki kadın öğretmenleri, hem de mahallesindeki kadınları bir araya getirip, evinde sohbet toplantıları düzenlediği belirlendi. Kocası gibi meslekten ihraç edilen Dilek M. ile ilgili bilgiler bununla da sınırlı kalmadı.

YATAĞA BAĞLI OĞLUNU EVE KAPATIP ADİL ÖKSÜZ'E KOŞMUŞ

Dilek M.'nin, 'kanlı darbe girişimi'nden 6 ay önce 15 Temmuz'un başaktörlerinden Adil Öksüz'ün, Adana'da ve Ankara'da düzenlediği toplantılara katıldığı ortaya çıktı. M.'nin, o dönem 13 yaşında olan ve yatağa bağlı engelli oğlunu evde tek başına bırakarak 2 gün boyunca toplantı yapılan otelde kaldığı belirlendi. (Kaynak: Akşam)