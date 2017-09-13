Engelli Çocuğun Erdoğan Sevgisi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğuştan el ve ayak parmakları kapalı olan yedi yaşındaki minik Özlem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın misafiri olmak istiyor.



İlçedeki Turgut Özal Mahallesinde ikamet eden Bekir ve Zahide Ayan çiftinin 5 çocuğundan dördüncüsü olan 7 yaşındaki Özlem doğuştan engelli.



Doğuştan engelli olan Özlem'in el ve ayak parmakları kapalı. 7 yaşında olmasına rağmen geçirdiği zor ameliyatlar sayesinde, sağ elinde dört, sol elinde ise beş parmak oluşturuldu.



Yaşıtları gibi rahat konuşamayan ve ellerinde 9 parmak bulunan ve ayaklarındaki tüm parmakları kapalı olan minik Özlem'in tek hayali çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın misafiri olmak.



Özlem'in, Cumhurbaşkanı sevgisinin çok ufak yaşta başladığını dile getiren baba Bekir Ayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özlem'in engelli olarak hayata geldiğini, konuşmakta zorlandığını ve doğuştan tüm el ve ayak parmaklarının bitişik olduğunu söyledi.



Özlem'in geçireceği ameliyatların çok riskli olduğunu ve tedavisinin Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılabileceğinin belirtildiğini ifade eden Ayan, şöyle konuştu:



"Bizim de maddi durumumuz çok kısıtlı olduğu için devletin bize sunduğu imkanlar dahilinde, yıllarca sürekli Ankara'ya gidip geldik. Kızım orada beş büyük operasyon geçirdi. Bu ameliyatlar sonucunda sağ elinde dört, sol elinde beş parmak oluşturulmaya çalışıldı. Kısmen başarılı olan bu operasyonlar sonucunda kızım dokuz parmağa kavuştu. Eskiden kendi başına beslenemiyor ve ihtiyaçlarını karşılayamıyordu, fakat şimdi eskiye rağmen durumu daha iyi. Onun bu mutluluğu bizi de mutlu ediyor."



Ayak parmaklarının hepsinin bitişik olduğunu fakat yaşının ufak olmasından dolayı operasyonların 3 yıl sonra yapılacağını kaydeden baba Bekir Ayan, şunları kaydetti:



"Kızımın haberlerde Erdoğan çıktığında çok mutlu olduğunu gördüm. Bana sürekli onu çok sevdiğini söylüyor. Sonra onun fotoğrafını çerçeve yaparak kendisine verdiğimde onun elinden hiçbir zaman indirmedi. Şimdi tek dileği onun misafiri olmak. Umuyorum sayın Cumhurbaşkanımız minik kızımızın bu isteğine olumlu yanıt verir ve bizi yanına çağırır." ifadelerini kullandı.



Kızının sürekli hastanelerdeki tedavilerinden dolayı çalışamadığını, işsiz olduğunu ve kirada yaşadığını dile getiren Ayan, devletin sayesinde kızının yüzünün güldüğünü belirterek, bu seviyeye gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.