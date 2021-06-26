Engelli çocuğun arızalı tekerlekli sandalyesi Türk Kızılay tarafından onarıldı
Bolu'da 10 yaşındaki engelli çocuğun arızalı akülü tekerlekli sandalyesi, Türk Kızılay tarafından onarılarak kendisine teslim edildi.
Bolu'da 10 yaşındaki engelli çocuğun arızalı akülü tekerlekli sandalyesi, Türk Kızılay tarafından onarılarak kendisine teslim edildi.
Bedensel engelli Yusuf Vural'ın arızalanan akülü tekerlekli sandalyesinin ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle bir süredir onarılamadığından haberdar olan Türk Kızılay Bolu Şubesi ekipleri, harekete geçti.
Kızılay yetkilileri aracılığıyla onarılan akülü tekerlekli sandalye, çocuğa teslim edildi.
Tekerlekli sandalyesine kavuştuğu için büyük mutluluk yaşayan Vural, Kızılay yetkililerine teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder