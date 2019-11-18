Engelli çocuğu darp ederek gözaltına alan ABD'li polise tepki

18.11.2019 19:19 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:19

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arizona eyaletindeki bir bakım evinde, elleri ve ayakları olmayan 15 yaşındaki genci darp eden polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.



Yaklaşık 10 dakika boyunca engelli gence fiziksel şiddet uygulayan polisi, bakım evinde kalan başka bir çocuk cep telefonuyla kameraya çekti. Euronews.com'da Görüntüle