Engelli çocuğu darp ederek gözaltına alan ABD'li polise tepki
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Engelli çocuğu darp ederek gözaltına alan ABD'li polise tepki

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arizona eyaletindeki bir bakım evinde, elleri ve ayakları olmayan 15 yaşındaki bir genci darp eden polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

18.11.2019 18:57 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:57

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arizona eyaletindeki bir bakım evinde, elleri ve ayakları olmayan 15 yaşındaki bir genci darp eden polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Engelli çocuğu darp ederek gözaltına alan ABD'li polise tepki
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