Engelli çocuğu darp ederek gözaltına alan ABD'li polise tepki
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arizona eyaletindeki bir bakım evinde, elleri ve ayakları olmayan 15 yaşındaki bir genci darp eden polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.
18.11.2019 18:57 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:57
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arizona eyaletindeki bir bakım evinde, elleri ve ayakları olmayan 15 yaşındaki bir genci darp eden polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Engelli çocuğu darp ederek gözaltına alan ABD'li polise tepki