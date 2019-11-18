Engelli çocuğu darp ederek gözaltına alan ABD'li polise tepki

18.11.2019 18:57 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:57

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arizona eyaletindeki bir bakım evinde, elleri ve ayakları olmayan 15 yaşındaki bir genci darp eden polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.View on euronews