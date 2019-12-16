'Engelli çocuğa şiddet' iddianamesi mahkemeye sunuldu

16.12.2019 19:23 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:24

UŞAK'ta, özel rehabilitasyon merkezinde şiddet gördüğü ileri sürülen 11 yaşındaki engelli M.K. ile ilgili savcılık soruşturmayı tamamlayıp, iddianameyi hazırladı. Rehabilitasyon merkezinin 3 çalışanın 'yaralama' suçundan sanık olduğu iddianame, Uşak 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Anne Emine K., "İlahi adalet er ya geç yerini bulacaktır" dedi.

?Sabri K., iddiaya göre, 8 Ekim 2018'de, rehabilitasyon merkezinden eve dönen serebral palsi (beyin felci) hastası ve otizmli çocuğu M.K.'nin vücudunun bazı bölgelerinde ısırık ve yara izleri olduğunu fark etti. Sabri K., hastaneye gidip rapor aldıklarını, raporun kendilerine verilmediğini, söz konusu raporda sürtünme ve darp ifadelerinin yer aldığını ileri sürerek, M.K.'nin şiddete maruz kaldığını iddia ettiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Olayla ilgili iddiaları kabul etmeyen Özel Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, yaptıkları açıklamada "Okulumuzda yaşandığı iddia edilen olay yargıya intikal etmiş, gerekli soruşturmalara başlanmıştır.

Kaynak: DHA