Engelli çocuğa polislerden sürpriz doğum günü
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Engelli çocuğa polislerden sürpriz doğum günü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri, 8 yaşındaki engelli Ali Darçın'a doğum günü sürprizi yaptı.

23.05.2020 18:29 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:33

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri, 8 yaşındaki engelli Ali Darçın'a doğum günü sürprizi yaptı.

Serebral palsi (beyin felci) hastası Ali Darçın'ın polislere hayranlığını öğrenen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğum gününde sürpriz kutlama yapmak üzere harekete geçti.

Trafik Tescil Şube Amirliği ekipleri, engelli çocuğu evinde ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evin bahçesinde çocukla sohbet eden polisler, "İyi ki doğdun Ali" yazılı pastayı birlikte üfledi, oyuncak polis arabası hediye etti.

Karşısında polisleri gören Ali'nin mutluluğu gözlerinden okunurken polisler, çocuğu ekip aracıyla gezdirdi.

Ali'nin babası Muharrem Darçın, oğlunun doğuştan serebral palsi hastası olduğunu ve polisleri çok sevdiğini belirterek, "Kendisi polis hikayeleri, polis oyuncakları ve çizgi filmlerini seviyor. Bugün Ali'nin doğum günü, haberini almış emniyet mensupları, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ali'yi çok sevindirdiler." diye konuştu.

Engelli çocuğa polislerden sürpriz doğum günü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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