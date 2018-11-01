Engelli Çocuğu Tarlaya Götürüp Tecavüz Eden Sapık: Alkollüydüm, Hatırlamıyorum

Gaziantep'te, M.A. (17) isimli zihinsel engelli erkek çocuğuna tarlada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan İ.B. (20), hakim karşısına çıkarıldı. İ.B., savunmasında, "Olay günü alkollüydüm, bir şey hatırlamıyorum" dedi.

ZİHİNSEL ENGELLİ ERKEK ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Olay, 10 Eylül 2017 tarihinde, Nizip ilçesine bağlı Kızılin Mahallesi'nde meydana geldi. İ.B., iddiaya göre, tarlaya götürdüğü yüzde 74 zihinsel engelli İ.B. isimli erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

TUTUKLANDI

Ailenin durumdan haberdar olup, şikayetçi olması üzerine İ.B., olay gönü gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 1 gün sonra adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı Nizip Sulh Ceza Hakimliği'nce 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

"ALKOLLÜYDÜM, HATIRLAMIYORUM"

Davanın ilk duruşması, Nizip Adliyesi'nde görüldü. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İ.B. ve avukatı ile mağdur M.A., ailesi ve avukatı katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına avukat Nesrin Özkan'ın da katıldığı duruşmada İ.B.'nin savunması alındı. İ.B., "Olay günü alkollüydüm ve bir şey hatırlamıyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

"KÖYDE DIŞARI ÇIKAMIYORUM"

Duruşması sonrası açıklama yapan M.A.'nın babası Cuma A., "Köyde dışarı çıkamıyorum. Kimsenin yüzüne bakacak halim yok. Yüzde 74 zihinsel engelli engelli çocuğuma cinsel istismarda bulunuldu. İnsanlıktan nasibini almamış bu insanın en ağır şekilde yargılanmasını istiyorum" dedi.

M.A.'nın annesi İrfan A. ise sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.