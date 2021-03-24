Engelli çocuğa cinsel istismara 18 yıl hapis
24.03.2021 17:14 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:22
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen sanık, 18 yıl hapse çarptırıldı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen sanık, 18 yıl hapse çarptırıldı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, yaklaşık 2 hafta önce 11 yaşındaki engelli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanık H.İ., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Fatsa Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan H.İ.'nin, engelli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirlendi. Çıkarıldığı mahkemece 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık H.İ, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı