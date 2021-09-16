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Engelli çiftin aşkı engel tanımadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Engelli çiftin aşkı engel tanımadı

Kahramanmaraş'ta birbirlerine aşık olan engeli çift, dünya evine girdi.

Kahramanmaraş'ta birbirlerine aşık olan engeli çift, dünya evine girdi.

Kahramanmaraş özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören Esra Nacar ve Mehmet Temiz çifti, engelleri aşarak dünya evine girme kararı aldı. Çiftin düğünü Onikişubat ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleşti. Nikahı kıyılan çiftin mutlulukları gözlerinden okundu.

Duygusal ve eğlenceli anların yaşandığı düğün merasimine katılan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin müdürü Osman Demirci, "Şu an hissettiklerimi tarif etmem imkansız. Esra ile Mehmet hayatta hiçbir şeyin mutluluğa engel olamayacağını haykırdılar. Dışardan bakıldığında imkansız görünen bu evlilik onların azmi ve büyüklerinin desteğiyle inşallah bir ömür sürecek ve herkese örnek olacaktır. Hem gelinin hem damadın hem de düğüne katılan misafirlerin gözlerindeki mutluluğu siz de görüyorsunuz. Fırsat ve imkan verildiğinde aşılmayacak engel yoktur. Esra ile Mehmet'e ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Engelli çiftin aşkı engel tanımadı

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