Engelli çift, Dünya Engelliler Günü'nde hayatlarını birleştirdi

Şanlıurfa'da önceden belediyeye evlilik için müracaat eden engelli çift, belediyenin sürpriz ziyareti ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hayatlarını birleştirdi.

Haliliye Belediyesi Evlendirme Birimi ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bir çiftin yüzünü güldürdü. Evlendirme birimine önceden nikah için başvuru yapan Zeliha Aslan ve Şevket Taş çifti, engelliler gününde sürpriz bir ziyaret ile karşılaştı. Çiftin tüm evraklarını hazırlayıp evlerine gelen evlendirme birimi ekipleri, burada nikahlarını kıyarak, yüzlerini güldürdü. Haliliye Belediyesi Evlendirme Birimi Memuru Gökhan Çetiner tarafından nikah akitleri gerçekleştirilen çift, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür etti. - ŞANLIURFA