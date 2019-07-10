Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce katledilen çobanlar Abdulhakim Demir (35) ve Vali Çevik'in (40) yakınları taziyeleri kabul ediyor.

Geçitboyu köyünün Herbuş Yaylası'nda hayvan otlatırken teröristlerin kaçırdığı ve silahla öldürdüğü çobanlardan Demir için köy camisinde, Çevik için de Silopi ilçesinin Başverimli beldesinde, yakınlarına taziye ziyareti sürüyor.

Katledilen iki çobandan zihinsel engelli Abdulhakim Demir'in ağabeyi Mehmet Salih Demir, yaptığı açıklamada, kardeşinin yüzde 50 engelli raporu bulunduğunu belirterek, ekmeğinin peşinde, günahsız biri olduğunu söyledi.

Kardeşinin "karıncayı bile incitmediğini" ifade eden Demir, "Dün öğle saatlerinde yaylada kardeşimi otlattığı hayvanların içinden alıp, katlediyorlar. Oraya yakın kömür ocağındaki bekçiler bize, 'Hayvanlarınız sahipsiz, çoban yok.' dediler. Bir de silah sesi geldiğini söylediler. Bunun üzerine jandarmaya haber verdik. Köylülerle olay yerine gittik. Orada ikisinin cansız bedenlerini büyük bir taşın altında bulduk." diye konuştu.

Demir, kardeşinin 6 yıl önce evlendiğini, çocuğunun bulunmadığını dile getirerek, terörü lanetledi.

Emekli güvenlik korucusu olduğunu anlatan Demir, "23 yıl görev yaptım. 3 amcam da farklı tarihlerde örgüt tarafından katledildi. Köyde birçok gazi ve şehit var. Güvenlik korucusu olduğumuz için kardeşimi öldürdüler. Kardeşim savunmasızdı. Bunlarda vicdan, iman yok. Engelli birini öldürecek kadar vicdansızlar. Bu Kürtlük davası mı? Allah hakkımızı bırakmasın." dedi.

"Bu zulüm bu vahşet karşılıksız kalmaz"

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş da beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, 23. Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ile Geçitboyu köyündeki Demir ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Acılı aileye başsağlığı, çobanlara Allah'tan rahmet dileyen Vali Aktaş, terör örgütünün ailesinin rızkı için ekmeğinin peşinden koşan iki çobanı hunharca katlettiğini söyledi.

Aktaş, "Şu iyi bilinsin ki; kanları yerde kalmaz. Bu zulüm bu vahşet karşılıksız kalmaz." ifadelerini kullandı.

Olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyonun başlatıldığını hatırlatan Aktaş, iki masum insanı katleden teröristlerin hak ettikleri cezayı alacaklarını kaydetti.

Aktaş, bu olayın son olmasını dilediklerini aktararak, "Bu kalleş eli kanlı terör örgütüne taraftar olanları, bunlara, 'aferin' diyenleri, bunların peşinden gidenleri Allah kahretsin. Allah onları da bu yanlış duruşlarından, bu ihanet noktasından döndürsün, bir an önce akıllarını başların getirsin ve bu yanlıştan dönsünler. Eğer dönmeseler de Allah onları da kahretsin, perişan etsin." şeklinde konuştu.

Vali Aktaş daha sonra beraberindekilerle Silopi ilçesine geçerek, katledilen 6 çocuk babası çoban Vali Çevik'in Başverimli beldesindeki yakınlarını ziyaret etti, başsağlığı diledi.

Kaynak: AA