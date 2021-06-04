Muş'ta camiye gelen vatandaşlara maske ve seccade dağıtıldı

Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Engelsiz Maske Üretim Projesi" kapsamında üretilen maske ve seccadeler Cuma namazı için camiye gelen vatandaşlara dağıtıldı.

Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Engelsiz Maske Üretim Projesi" kapsamında üretilen maske ve seccadeler Cuma namazı için camiye gelen vatandaşlara dağıtıldı.

Gençlik Merkezi Müdürlüğünde koronavirüs (Kovid-19) mücadele kapsamında 10 engelli tarafından üretilen maske ve seccadeler, Merkez Çağlayan Camisi önünde Cuma namazına gelen vatandaşlara verildi.

Kulüp Başkanı Bedri Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca desteklenen "Engelsiz Maske Üretim" projesi kapsamında 8'i bayan, ikisi erkek olmak üzere 10 engelli için maske ve koruyucu elbise üretim atölyesi açtıklarını söyledi.

Kursa katılan engellilerin hem meslek öğrendiğini hem de üretim yaptığını belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Ayrıca bu üretimlerden atık durumda kalan parçaları değerlendirerek pandemiden dolayı namazlık ürettik. Bu namazlık ve maskeleri cami önünde ücretsiz dağıtıyoruz. Camilerde herkes aynı seccade de namaz kılmasın diye tek seferlik hijyenik paketlerimizi halkımıza sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım