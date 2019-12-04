04.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:59

Sakarya'da çalışan engelli bireylerin duygu yüklerinin iş performansları üzerindeki etkileri araştırıldı.



SESAM çalışmaları kapsamında danışmanlığını Sakarya Üniversitesi öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Serdar Orhan'ın, yürütücülüğünü ise yüksek lisans öğrencisi Sezgin Uysal'ın yaptığı araştırmada, çalışma hayatında yer alan engelli bireylerin sorunları ortaya kondu. Araştırmanın amacının engellilerin duygusal yüklerinin çalışma hayatları üzerindeki performanslarına etkilerini incelemek olduğunu söyleyen Serdar Orhan, "Bu amaç doğrultusunda hazırlanmış olan tezde, engellilerin çalışma hayatlarına daha iyi şekilde adapte olmasına ve çalışma hayatında engellilerin iş performanslarını etkileyen unsurların hafifletilmesi ya da tamamen bitirilmesine katkı sağlamasını hedefledik" ifadelerini kullandı.



Duygusal ifade, tutum ve davranışların değişmesi gerekiyor



Araştırmada Sakarya'da çalışan engelli bireylere mülakat yolu ile sorular sorduklarını ve verilen cevaplara göre bir rapor hazırlandığını belirten Sezgin Uysal, "Engelli bireylerin hem günlük hem de iş yaşamlarında karşı karşıya geldikleri duygusal yüklerin neler olduğu, sebepleri ve kendilerinin çözüm önerilerinin ne olduğunu araştırdık. Duygusal yüklerinin daha fazla olduğunu ve bu durumun iş hayatlarını da etkilediğini ortaya koyduk. Engelli bireylere yönelik tutum ve davranışların, yardımda hassasiyetin, onlar için duygusal yük olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte başarı ve sorumluluk konusunda kendilerine güveniyor olmalarına rağmen, engelli olmayan bireylerle eşit fırsatlara sahip olmadıkları yönünde bulgular elde ettik" dedi.



Farkındalık artmalı



Elde edilen sonuçlara yönelik çözümlerin geliştirilmesi ve en önemlisi bir düşünce geleneği oluşturulması gerektiğinin altını çizen Uysal, "Düşünce geleneğinin oluşması için 'Engelli Koçluğu'na ilişkin mesleki yeterlilik tanılanmalı. Böylelikle hem engelli bireylerin hem de ailelerin duygusal yüklerinin ortadan kaldırılması veya hafifletilmesi hedeflenmeli. Bununla birlikte iş yerlerinde çalışan engelli olmayan bireylerin farkındalıklarının artırılması, tutum, tavır ve davranışlar, duygusal ifadeler konusunda çalışmalar yapılmalı. Bir diğer ve önemli çözüm önerilerinden biri de engelli bireylerin toplum içi yaşam kalitelerinin artırılması olacaktır" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA