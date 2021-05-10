Engelli bireylerin dayanışması yürekleri ısıttı
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Engelli bireylerin dayanışması yürekleri ısıttı

Engelli bireylerin dayanışması yürekleri ısıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bingöl'ün Solhan ilçesinde engeli bulunan 2 bireyin dayanışması görüntülere yansıdı, o anlar yürekleri ısıttı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde engeli bulunan 2 bireyin dayanışması görüntülere yansıdı, o anlar yürekleri ısıttı.

Solhan ilçesinde yaşayan bedensel engelli Emrah Kurtaran, bir fırından tekerlekli sandalyesini bırakarak ekmek aldı. Ekmek aldıktan sonra çıkan ve dışarda bıraktığı akülü sandalyesine giderken zorlanan Kurtaran'a yine ilçede yaşayan ve ilçenin sevilen simalarından olan zihinsel engeli bulunan Fatih Ayçeman yardım etti. Engelli bireylerin o anki dayanışmasını gören bir kişi ise cep telefonuyla o anları kaydetti.

Yürekleri ısıtan o görüntülere yansına iki bireyinde ilçenin sevilen simalarından olduğu öğrenildi. - BİNGÖL

Engelli bireylerin dayanışması yürekleri ısıttı
Engelli bireylerin dayanışması yürekleri ısıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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