'Engelli bireylerin daha kaliteli bir yaşam sürdürmeleri için çalışıyoruz' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Engelli bireylerin daha kaliteli bir yaşam sürdürmeleri için çalışıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi'nin kuruluşunun 36. yıldönümü düzenlenen programla kutlandı.

Kütahya Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi'nin kuruluşunun 36. yıldönümü düzenlenen programla kutlandı. Programa katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, derneği kurulmasında emeği geçenlere plaket verdi.

Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen kutlama programı Dernek Başkanı İsmail Barış, derneklerinin Kütahya'da engellilere yönelik açılan ilk dernek olduğunu söyledi. Derneklerinin 17 Eylül 1985 yılında kurulduğunu ve 36 yıldır faaliyet gösterdiğini hatırlatan Barış, "Amacımız, görme engellilerin topluma entegre edilmesi, onların eğitim, sosyal, kültürel ve istihdam alanında gelişimlerini sağlamaktır. 36 yıldır mücadelemiz bu noktada devam etmektedir. İnşallah bundan sonra da devam edecektir" dedi.

Son yıllarda engellilere birçok hakların verildiğini anımsatan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Engelli bireylerimizin şehir yaşamında daha kaliteli bir yaşam sürmeleri için, belediye olarak tüm çalışmaları yerine getiriyoruz. Akıllı Kent Kütahya Projemiz içerisinde görme engelli hemşerilerimizde unutulmadı. Görme engelliler için cep telefonu uygulamasında belli durakların isimleri, yeni nesil akıllı duraklarda ise yaklaşmakta olan otobüsün hattı sesli olarak bildirilecektir. Bu uygulama ile görme engelli vatandaşlarımız şehir içi ulaşımda bugüne kadar yaşadıkları sıkıntıları yaşamayacaklar. Derneğimizin bu noktada bizlere ve engelli kardeşlerimize katkısı çok önemli. Dernek başkanımıza ve yönetimine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Derneğin kuruluş yıldönümünün kutlu olmasını dileyen Başkan Işık, Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesinin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür plaketi verdi. - KÜTAHYA

Engelli bireylerin daha kaliteli bir yaşam sürdürmeleri için çalışıyoruz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Süleyman Soylu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Bensu Soral Hande Erçel Berfu Yenenler Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Mesut Özil Abdullah Avcı Alex Teixeira Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Engelli bireylerin daha kaliteli bir yaşam sürdürmeleri için çalışıyoruz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 21:45:44. #1.17#