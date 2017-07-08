Engelli Bireylerin Ailelerine Hijyen Eğitimi

Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından engelli bireylerin ailelerine yönelik "Hijyen Eğitimi" düzenlendi.



Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden Dr. Aslı Ünügür tarafından gerçekleştirilen "Hijyen Eğitimi" programına, Tepebaşı Belediyesi bünyesinde eğitim gören engelli bireylerin aileleri katıldı. Yaklaşık 40 ailenin katıldığı ve slayt gösterimi ile başlayan eğitim çalışmasının amaçları hakkında bilgiler veren Dr. Ünügür, "Bu eğitim çalışması ile amacımız, engelli bireylerimizin ailelerini bilinçlendirmek ve onların toplum içerisinde daha özgüvenli bireyler haline gelmelerini sağlamak. Bu sayede onların sosyal yaşama katılımlarının olumlu etkilenmesini hedefliyoruz. Eğitim çalışmalarımıza ilk aşamada 40 civarında ailemiz katılım gösteriyor. Bu tür eğitim çalışmalarımızın ilerleyen dönemlerde farklı konularda da devam etmesini ve bilinçlendirme faaliyetlerinin sürdürülmesini planlıyoruz" ifadelerini kullandı.



Eğitime katılan engelli bireylerin aileleri de, Tepebaşı Belediyesi'ne düzenlenen hijyen eğitimi programından dolayı teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR