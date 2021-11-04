ENGELLİ BİREYLERE NASIL DAVRANILMASI GEREKTİĞİYLE İLGİLİ FARKINDALIK SEMPOZYUMU YAPILDI

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - Ümraniye'de engelli bireylere karşı nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili farkındalık sempozyumu düzenlendi.

Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Kaymakamlığı iş birliğinde Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde Ümraniye Tüm Engelliler Derneği'nin (ÜTED) gerçekleştireceği kamusal alanda görev yapan yönetici ve personellerin engelli bireylere nasıl davranılması gerektiği ile ilgili farkındalık sunumuna Kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'TOPLUMUN ENGELLİLERE KARŞI DAHA DUYARLI OLMASINI İSTİYORUZ'

Etkinlikte konuşan Ümraniye Tüm engelliler Derneği Başkanı Yahya Sağlam "Engellilere acımak sorunları çözmez. Her insan bir engelli adayıdır. Toplumumuzda engellilik bir gerçektir. Toplumumuzu bilinçlendirmek için bu programı hazırladık. Biz engelliler sorunlarımız biliyoruz. Toplumda yaşayan diğer insanların bizim yaşadığımız sorunları öğrenerek daha temkinli davranmalarını istiyoruz. İnsanları bilinçlendirerek sorunlarımız aşmayı amaçladık. Toplumumuzun engellilere karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Biz engellilere nasıl davranılması gerektiğini bilmiyorlar. Bu konuda vatandaşları bilinçlendirmeye çalışıyoruz? dedi.