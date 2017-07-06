Engelli Bireylere Girişimcilik Eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından KOSGEB ve İş-Kur işbirliği ile engelli bireylerin iş gücü piyasasına dahil olmalarını, ekonomik ve sosyal yönden bağımsız olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen girişimcilik kursu başladı.



İş kurma adına hayalleri olan ancak engelli oldukları için cesaret edemeyen, cesaret etse dahi pek çok engelle karşılaşan bireylere destek olmak ve girişimcilik alanında önünü açmak amacıyla başlatılan kursa engelli bireyler yoğun ilgi gösterdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin girişimcilik kursu hizmetini öğrendiğinde başvuru yaptığını ve hayallerine bir adım daha yaklaştığını söyleyen 28 yaşındaki Pelin İşlek, "Engelliler dairesini ziyarete geldiğimde böyle bir girişimcilik kursu olduğundan bahsetmişlerdi. Hayallerimden daha önce bahsetmiştim. Bunu bana hatırlattılar ve hayallerimi gerçekleştirebileceğimi söylediler. O dönemde çalışmıyordum. Kursa kayıt yaptırdım. Şu an bir hastanede teknik hizmetler kısmında çalışıyorum. Ama hayallerimdeki işi de yapmak istiyorum. Dolayısıyla iş yerimden özellikle bu kursa gelebilmek için izin aldım. İzin günlerimi kurs günlerine denk getirdim" dedi.



Konuşma problemi yaşayan çocuklarla tanıştığı günden beri onların bu sorunlarına çözüm bulabilmek adına faydalı çalışmalar yapmak istediğini ve terapi merkezi açmak istediğini vurgulayan İşlek, "Ben bundan yaklaşık 10 yıl önce çocuk esirgeme kurumuna gitmiştim. Oradaki küçük çocukların korkularından ve yaşadıkları şeylerden dolayı konuşma güçlüğü yaşadıklarını gördüm. Bununla alakalı bir eğitim alıp çocuklara yardımcı olmayı istiyorum. Ben sırf bu hayalim için üniversitede bölüm değiştirdim. Bununla alakalı da desteğe ihtiyacım vardı. Birilerinin bana bir şeyler öğretmesi gerekiyordu. Bu yüzden de bu kursa katılmak istedim. Yakın zamanda da sertifika alacağım. Hayallerime yaklaşmış olacağım. Böyle bir imkanı sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz'a çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığı eğitim salonunda verilen kurs 4 gün boyunca saat 09.00 ve 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kursa katılan engelli bireylere Mersin Üniversitesi öğretim görevlisi Nihat Doğan tarafından uygulamalı girişimcilik eğitimi, girişimin iş fikri yaratması, işletme yönetimi, pazarlama, finans, iletişim ve davranış konularında eğitim verilecek. 32 saatlik eğitim sonucunda sertifika alacak olan engelli kursiyerler projelerini hazırlayarak KOSGEB ve İŞKUR aracılığıyla verilecek olan hibe desteklerinden faydalanabilecekler. - MERSİN