Engelli bireylere afet eğitimi

15.10.2019 15:03

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlara yönelik eğitimler devam ediyor.



Bu kapsamda Sakarya AFAD ekipleri tarafından Engelsiz Hobi Kursu öğrencilerine deprem, sel, heyelan, yangın ve teknolojik kazalarla ilgili neler yapılması gerektiği hakkında bilgiler verildi. Bedensel engelli vatandaşların herhangi bir afet durumunda neler yapabilecekleri uygulamalı olarak gösterildi. Program sonunda katılım sağlayan engelli bireylere katılım belgesi takdim edilirken; SGM'de gerçekleştirilen etkinliğe AFAD ekibinden Mahmut Kılıç ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Semih Bayraktar katıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA