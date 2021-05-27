Engelli bireyler, Sevgi Atölyesi'nde hediyelik baskı ürünlerle gelir elde edecek

Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği bünyesinde kurulan Sevgi Atölyesi'nde çeşitli eşyalara baskı yapılabilecek sistem oluşturuldu.

Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği bünyesinde kurulan Sevgi Atölyesi'nde çeşitli eşyalara baskı yapılabilecek sistem oluşturuldu.

Dernek Başkanı Gülcan Ay, AA muhabirine, engelli bireylerin becerilerini geliştirmek ve aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla 2019'da Sevgi Atölyesi kurduklarını anımsattı.

Seramik, el sanatları gibi çalışmaların yapıldığı atölyede hediyelik eşyalara baskı yapabilecek sistem de kurduklarını anlatan Ay, bu çalışmayı yapabilecek bireyler için eğitim çalışması gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Eğitime katılan 7 kişinin çalışmalara başladığını aktaran Ay, bireylerin eğitmenler eşliğinde tişört, kupa, yastık kılıfı gibi çeşitli yüzeylere yaptıkları baskı ürünlerle hem eğleneceklerini hem de kazanç sağlayacaklarını söyledi.

"Ürünlerine baskı yaptırmak isteyenler bizi tercih etsin" çağrısı

Engelli bireylerin istihdam edildiği ortamın da önemli olduğunu ifade eden Ay, "Amacımız özel çocukların bir alanda istihdamına katkı sağlamak. 2013 yılından beri yaptığımız istihdam çalışmalarında çocukların kendilerinin bulunduğu ve anladığı ortamda çalışmalarının önemini gördük. Bu şekilde hem iş verimleri hem de motivasyonları artıyor." diye konuştu.

Gülcan Ay, bireylerin yapacakları çalışmalar için ilk siparişlerini aldıklarını kaydetti.

Bireylerin istihdamının sürekliliğini sağlamak istediklerini dile getiren Ay, "Çeşitli ürünlere baskı yapan özel çocuklarımız var. Türkiye'de ve Antalya'da sektör temsilcilerine ve iş verenlere sesleniyoruz. Sizden bağış beklemiyoruz. Ürününüzü bizden alın, çocuklarımıza katkı sağlayın. Çünkü alacağınız her ürün burada bir engellinin istihdamına katkı sağlayacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci