Engelli Bireyler Sanat ve Sporla Topluma Kazandırılıyor

Çankırı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından engelli bireylere yönelik gerçekleştirilen sanatsal ve sportif faaliyetlerle özel bireylerin topluma kazandırılması sağlanıyor.

Engelli bireylerin toplum içinde farklılık hissetmemeleri ve kendi işlerini kendileri yapabilmeleri için sanatsal ve sportif faaliyetler yapılıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenörlerle yapılan sportif faaliyetlerle engelli bireylerin fiziksel ve anatomik yapıları güçlendirilirken Gençlik Merkezi'nde yapılan ebru ve resim çalışmalarıyla da engelli bireylerin odaklanma, el ve göz koordinasyon becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Geçlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel bireylerle birlikte hem sanatsal hem de sportif faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Özel bireyleri topluma kazandırma ve toplumda herkesle aynı şartlarda yaşama imkanı sunmak istediklerini belirten Gerginci, "Bu çocuklarımıza kendilerini toplumdan uzak olarak görmelerini engelleyen ve burada öz güvenlerini geliştirmelerine katkı sağlayan çalışmalar yaptırılıyor. Bu da çocuklarımızın toplum içinde öz güvenini geliştirerek bizlerden çok farklı olmadıklarını anlamalarını sağlıyor." diye konuştu.

Fiziksel ve anatomik yönden gelişiyorlar

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli spor eğitim uzmanı Abdulkadir Bostan da engelliler birimi sorumlusu olarak özel çocuklara hizmet ettiklerini kaydetti.

Özel bireylerle sanatsal ve sportif faaliyetler yürüttüklerini aktaran Bostan, "Çocuklarımızın fiziksel ve anatomik yönden gelişimlerini sağlamaya çalışmaktayız. İlk baştaki amaçlarımız, özel bireyleri topluma kazandırabilmek, kendi kendilerine yetebilen bireyler olabilmelerini sağlamak ve fiziki yönden de gelişmiş, her işlerini kendileri yapabilen çocuklar olarak yetiştirebilmek. İlerideki dönemlerde toplum içinde hiçbir farklarının olmadıklarını bilerek yaşamlarını sürdürebilmelerini amaçlıyoruz." dedi.

Sanatsal faaliyetler

Sportif faaliyetlerin yanında Gençlik Merkezi'nde bulunan atölyelerde geleneksel el sanatları ve resim çalışmaları yapıldığını anlatan Bostan, şöyle devam etti:

"Ayrıca kültürel faaliyetlerde ebru, resim çalışması gibi çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımızın burada el ve koordinasyon becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Sadece sportif değil, sosyal olarak da onların bir beceri ve başarı kazanmalarını hedefliyoruz. Ebru ve resim çalışmalarında odaklanabilmek, bir şeyi başlayıp bitirebilmek hedeflenmektedir. Ebru kolay gibi görünen ama çok zor olan bir sanattır. Bundaki amacımız, bir noktaya değil, farklı noktalara aynı anda farklı boyaları atabilmeyi ve bütününde güzel bir eser çıkarmak."

30 öğrencinin katıldığı faaliyetlerde özel öğrencilerden Tuncay Baş (21) spor ve resim yaptıklarını ve yapılan etkinliklere severek katıldığını dile getirdi.