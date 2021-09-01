Engelli Bireyler İçin Müzik Şöleni Düzenlendi

Engelli Bireyler İçin Müzik Şöleni DüzenlendiMardin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin toplumla bütünleşmelerine destek olmak adına Müzik Şöleni düzenledi.

Engelli Bireyler İçin Müzik Şöleni DüzenlendiMardin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin toplumla bütünleşmelerine destek olmak adına Müzik Şöleni düzenledi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı işbirliğinde, engelli bireylerin toplum ile bütünleşerek sosyalleşmelerine katkı sunmak amacıyla Sanat Akademisinde Müzik Şöleni düzenledi. Müzik Şölenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın eşleri Hanımefendi Beyhan Demirtaş, Daire Başkanları, engelli bireyler ile aileleri katıldı. Hanımefendi Demirtaş, engelli bireylerle bir araya gelerek tek tek ilgilendi, onlarla sohbet etti ve sorunlarını dinledi. Covid-19 tedbirlerine uyularak yapılan etkinlikte engelli bireyler, seslendirilen şarkılara ve Sanat Akademisi folklor ekibinin halaylarına eşlik ederek eğlenceli vakit geçirdi. Etkinliğe katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Hatıra fotoğrafının ardından etkinlik son buldu.

Kaynak: Habermetre