Engelli Bireyler İçin Müzik Şöleni

Mardin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin toplumla bütünleşmelerine destek olmak adına Müzik Şöleni düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin toplumla bütünleşmelerine destek olmak adına Müzik Şöleni düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı işbirliğinde, engelli bireylerin toplum ile bütünleşerek sosyalleşmelerine katkı sunmak amacıyla Sanat Akademisinde Müzik Şöleni düzenledi.

Müzik Şölenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Daire Başkanları, engelli bireyler ile aileleri katıldı. Beyhan Demirtaş, engelli bireylerle bir araya gelerek tek tek ilgilendi, onlarla sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

Covid-19 tedbirlerine uyularak yapılan etkinlikte engelli bireyler, seslendirilen şarkılara ve Sanat Akademisi folklor ekibinin halaylarına eşlik ederek eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinliğe katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hatıra fotoğrafının ardından etkinlik son buldu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı