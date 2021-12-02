Engelli bireyler hikayeleri ve başarılarıyla üniversite öğrencilerine ilham verdi

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Engelliler Şurası'nda üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, hikayeleri ve başarılarıyla kendilerini izleyenlere ilham verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale getirilen Engelliler Şurası'nın bu yıl 20'ncisi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Birlikte Daha Güzel" temasıyla "Engelsiz Dünya Dostu Festivali" kapsamında Nişantaşı Üniversitesi'nde düzenlendi.

Üniversitenin Maslak 1453 Neotech Kampüsü'nde gerçekleşen etkinliğe, üniversite öğrencileri de ilgi gösterdi.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, programın paydaşlığını yapan Bağcılar Belediyesi ve Nişantaşı Üniversitesi'ni tebrik ederek, Engelliler Sarayı'nın 22 yıllık meslek hayatında gördüğü ender yerlerden birisi olduğunu, burada engellilere yönelik çok güzel ve örnek çalışmalar yapıldığını belirtti.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "engelliler" yerine "özel insanlar" ifadesini tercih ettiğini aktararak, "Onların hayatlarındaki engelleri eğer bizler ortadan kaldırmış olsaydık onlara engelli demeye gerek kalmazdı çünkü önlerinde engel oluşmazdı. Demek ki engelli olan onlar değil engeli kaldırmayanlar." ifadelerini kullandı.

Engelli vatandaşların hak ettiği hayat şartlarına kavuşturulmasının, hem sosyal devlet anlayışının hem de vicdani sorumluluğun gereği olduğunu vurgulayan Çağırıcı, her daim engelli bireylere hizmetin en iyisini sunma gayreti içinde olduklarını anlattı.

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, engellerin zihinlerde, kalplerde ve inançlarda olduğunu, önce bu zihniyete sahip olanların kendilerini sorgulamaları ve bundan kurtulmaları gerektiğini belirterek, tüm engellerin kaldırıldığı bir dünya oluşturulması yönünde yaptıkları çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini aktardı.

Konuşmalarının ardından hayalleri için mücadele eden ve başaran engelli yazarlar, spiker Defne Sarısoy'un moderatörlüğünde duygularını dile getirdi.

"Araf'ta Kalan Kahkahalar" kitabının engelli olmayanlar için yazdığını belirten Fatma Şahin, "Toplumda bize karşı yanlış yaklaşımlar ve tutumlar oluyor. Ben de yaşadıklarımızı ajitasyonla değil, trajikomik bir şekilde bizden görünen cephesiyle anlattım. Nasrettin Hoca misali öğretici oluyor." ifadelerini kullandı.

Bedensel engeli nedeniyle polis olamayan Talha Yıldız, bu hayalini "Paşalar Divanı" isimli polisiye roman yazarak gerçekleştirirken, görme engelli Furkan Uğur Eşitti de 2 yıllık bir çalışma sonucunda "Karmaşa" adlı kitabını çıkardı. Ömer Taştan ise ilk kitabı "Camdan Adam"da yaşadıklarını anlattı.

Engelli panelistlerin azim, mücadele ve başarıları, akademisyenler ve öğrencilerden alkış aldı. Ayrıca "Engelleri Aşalım" müzik grubu verdiği konserle halk oyunları ekibi de folklor gösterisiyle büyük beğeni topladı.

Programa, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, meclis üyeleri ve engelli yakınları da katıldı.

Öte yandan, Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi'nde ise "Engelsiz Gastronomi ve Mutfak Sanatları Buluşması" yapıldı. "Birlikte Daha Lezzetli" mottosuyla gerçekleşen etkinlikte, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Aşçılık Sınıfı kursiyerleri, gastronomi bölümü öğrencileriyle kek yaptı. Kursiyerler, öğretim görevlilerinden tam not aldı.