Engelli bireyler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde buluştu - Haberler
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Engelli bireyler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde buluştu

AA / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel
Engelli bireyler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde buluştu

Sakarya'da engelli bireyler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da engelli bireyler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu Başkan Vekili İbrahim İşçi, engelli bireylerle ilgili farkındalığı artırmak istediklerini belirterek, "Engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri kaldıralım. Bu konuda da hep birlikte bir mücadele vermemiz gerekiyor." dedi.

İşçi, katkılardan dolayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye de teşekkür etti.

Etkinliğe, Sakarya Engelliler Birlik Federasyon Başkanı Ahmet Türkoğlu'nun yanı sıra engelli dernekleri yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Engelli bireyler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde buluştu

Engelli bireyler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde buluştu

Engelli bireyler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde buluştu

Engelli bireyler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde buluştu

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AA / Mehmet Karakaş - Son Dakika Haberleri

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