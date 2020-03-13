Engelli bir çocuk halk otobüsünde unutuldu
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Gaziantep, 3. Sayfa

Engelli bir çocuk halk otobüsünde unutuldu

Gaziantep'te yolcunun biri çocuğunu halk otobüsünde unuttu.

13.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:21
Engelli bir çocuk halk otobüsünde unutuldu

Gaziantep'te yolcunun biri çocuğunu halk otobüsünde unuttu. Son seferi tamamlamasının ardından otobüsün ışıklarını söndüren sürücü, gelen çığlık sesi üzerine irkildi. Çocuğun unutulduğu anlayan sürücü sosyal medyadan canlı yayın yaparak, sahibine ulaşmaya çalıştı.


Gaziantep'te İncilikaya - Ünaldı hattında yolcu taşımacılığı yapan bir halk otobüsünde, 7-8 yaşlarında bir kız çocuğu unutuldu. Son seferini yapan otobüs şoförü Veysel İnci, otobüsteki fazla ışıkları söndürdüğü esnada araçtan gelen çığlık sesiyle büyük şok yaşadı. Yeniden ışıkları açtığında otobüsün içerisinde bir çocuk olduğunu fark etti.


Canlı yayın yaptı


Unutulan çocuğun engelli olduğunu belirleyen sürücü Veysel İnci, çocuktan kendi ve ailesinin ismini öğrenemeyince çareyi sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Canlı yayından çocuğun yakınlarına seslenen Veysel İnci, yakınlarına ulaşamaması üzerine ise çocuğu 25 Aralık Polis merkezine doğru hareket etti.


Otobüsle karakola giden sürücü Veysel İnci, çocuğu polis ekiplerine teslim etti. Polise bir süre sonra çocuğun ailesine ulaşarak, anne ve babasına teslim edildiği öğrenildi.


Yaşadığı olayı anlatan Veysel İnci, "Seyrantepe Mahallesi'nde son yolcuları bırakıp, mesaimi tamamladığımda otobüsün ışıklarını kapattım. Bu arada araçtan bir çığlık geldi. Baktım çocuk var. Önce belediyeyi sonra polisi aradım. Sonra çocuğu 25 Aralık Polis Merkezine teslim ettim. Bu sabah karakola sorduğumda ise ailesinin gelip aldığını söylediler. Yabancı uyruklu bir ailenin çocuğuymuş" dedi.


Daha önce de yaşlı annesini unutan oldu


20 yılı aşkın süredir şoförlük yapan Veysel İnci, daha önce de bir yolcusunun yaşlı bir annesini otobüste unuttuğunu söyleyerek, kadınlara çağrıda bulundu. Cep telefonlarına verilen önem kadar ailelerine de önem verilmesini isteyen İnci, "Daha önce de parasını, çantasını unutan oldu. Bunlar çok sık oluyor. 7 yıl önce de bir kadın yaşlı annesini unutmuştu. Şimdi de çocuğunu unutan çıktı. Kadınlardan rica ediyorum, cep telefonuna verdikleri önem kadar, çoluk çocuğuna ailesine önem versinler, çanta ve cüzdan gibi eşyalarına sahip çıksınlar" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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