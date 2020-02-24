Engelli bilek güreşi sporcusu en iyi olmak için mücadele edecek

24.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:13

Zonguldaklı milli engelli bilek güreş antrenörü ve sporcusu Sezer Uslucuk, başkentte yapılacak Türkiye'nin en iyileri bilek güreşi şampiyonasında mücadele edecek.



Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, 15 Haziran 2009'da bacağındaki keneyi çıkarttırmak için bisikletiyle hastaneye giderken otomobilin çarpması sonucu belden aşağısı felç olan 22 yaşındaki Sezer Uslucuk, bilek güreşi ve halter sporu hayata bağlandı. Uluslararası şampiyonalarda birçok başarısı bulunan Uslucuk yeni bir turnuvaya katılmanın heyecanını yaşıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Spor Kulübü tarafından 14 Mart tarihinde Ankara'nın Çankaya'a ilçesinde Türkiye'nin en iyileri bilek güreşi turnuvası yapılacak. Müsabakalara Zonguldak'tan milli engelli bilek güreş sporcusu ve antrenörü Sezer Uslucuk katılacak. Çaycuma'da son hazırlıklarını sürdüren Uslucuk, rakiplerini birer birer yenerek şampiyonluk hedefliyor.



"En iyileri arasında şampiyonluk hedefliyorum"



Milli sporcu Sezer Uslucuk, "14 Mart tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde Türkiye'nin en iyileri bilek güreşi turnuvası yapılacak. Bize de davet geldi. İnşallah orada da ilimizi en iyi şekilde temsil ederek şampiyonluk hedefliyorum. Benim için büyük bir heyecan. Türkiye'nin en iyileri ile karşılaşacağım. Zor olsa da orada şampiyonluk hedefliyorum. Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA