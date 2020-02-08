Engelli basketbolcuları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı
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Engelli basketbolcuları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı

Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10'u sporcu 13 kişi yaralandı.

08.02.2020 21:04 | Son Güncelleme: 08.02.2020 21:04
Engelli basketbolcuları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı

Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10'u sporcu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig C Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularını taşıyan 44 PH 230 plakalı minibüs, Mardin-Diyarbakır kara yolu Akres mevkisinde devrildi.

Kazada, kimliği öğrenilemeyen sürücü ile 10 sporcu, teknik sorumlu ve bir yönetici yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, grupta 11. haftada yarın Mardin Kızıltepe Engelliler Kulübü ile karşılaşacaktı.

Kaynak: AA
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