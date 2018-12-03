Engelli Basketbolcular Gösteri Maçı Yaptı
Hakkari'de engelli basketbolcular, gösteri maçı yaptı.
Hakkari'de engelli basketbolcular, gösteri maçı yaptı.
Hakkari Spor Salonunda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı tarafından gösteri maçı düzenlendi.
Maçı, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile kurum müdürleri de izledi.
Vali Akbıyık, maçın ardından sporcuları tebrik ederek plaket verdi.