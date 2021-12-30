Engelli basketbol takımının tek kadın oyuncusu koçluk da yapıyor

HATAY (AA) - Hatay'da doğuştan bedensel engelli milli basketbolcu Songül Çelik, ailesinin ön yargılarını kırıp girdiği basketbol takımında hem tek kadın olarak forma giyiyor hem de başantrenörlük görevini yürütüyor.

Almanya'da bedensel engeli nedeniyle tedavi görürken sporcu olmaya karar veren Songül Çelik (40), 18 yaşında döndüğü Türkiye'de girdiği bir kulüpte basketbolda kendini geliştirdi.

Zamanla potada kendini kanıtlayan başarılı sporcu, 2002'de milli formayı giymeye hak kazandı.

Yaklaşık 3 yıl önce de Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlüğe seçilen Songül, aynı zamanda Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden ve tamamı erkeklerden oluşan Hatay Büyükşehir Belediye spor kadrosuna girdi.

Songül, tek kadın oyuncusu olduğu Hatay ekibinin başantrenörlük görevini de üstleniyor.

Başarılarıyla hem takımının hem de ailesinin takdirini alan milli sporcu, Türkiye'de engelli kadın basketbol liginin kurulmasını hayal ediyor.

"Ailemi ikna etmem biraz zaman aldı"

Songül Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında tedavi görürken oradaki engellilerin hayata sporla daha pozitif baktığını gözlemlediğini söyledi.

Bu yüzden Türkiye'ye döner dönmez bir spor dalında kendini geliştirmeye karar verdiğini anlatan Songül, ilk olarak yüzmeyle ilgilendiğini belirtti.

Songül, bir yüzücülük kulübüne görüşmeye gittiğinde basketbol antrenmanına denk geldiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Tekerlekli spor sandalyesine oturduğum zaman asıl yapmam gereken sporun basketbol olduğunu düşündüm ve çok zevk aldım. Ondan sonra da öyle başladı, yaşım 18'di ve oynamam gereken takımın tümü erkekti. Bu ailem için biraz zordu, ailemi ikna etmem biraz zaman aldı ve zorlandım. İlk antrenmanda izlemeye geldiler, 'Neden başka kadın yok?' diye sordular. Kadınlara izin verilmediğini, onların ailem olarak bu ön yargıyı kırmaları gerektiğini anlattım. Çok şükür onlar da sonradan destekçim oldu."

Ailesini ikna ederek başladığı basketbol yolculuğunun başarılı şekilde ilerlediğini dile getiren Songül, 14 yıl önce Almanya'da yapılan Tekerlekli Sandalye Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda da ilk kez milli forma giydiğini anlattı.

Songül, daha sonra tek kadın oyuncusu olduğu Hatay Büyükşehir Belediyespor'da antrenörlük yapmaya karar verdiğini belirterek, "Milli takım en başta aklımda yoktu, 'kendi memleketimde antrenör olurum, benim gibi kadın sporcular yetiştiririm' projesi vardı kafamda. Kurslara katıldım, başarılı olunca kendi takımımda başantrenör olarak görev alıyorum. Bunu gören federasyon yetkilileri sağ olsunlar yıllarca milli formayı terleten bir sporcu olarak yardımcı antrenörlük görevine layık gördüler. En son İspanya'da Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızın yardımcı antrenörü olarak görev aldım." şeklinde konuştu.

Hayali, engelli kadın basketbol ligi kurmak

İki takımda da çok mutlu olduğunu vurgulayan Songül, her geçen gün kendini geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Songül, tümü erkeklerden oluşan Hatay Büyükşehir Belediyespor'da takım arkadaşlarıyla çok iyi bir ekip olduklarını anlatarak, hayalleriyle ilgili şunları kaydetti:

"Engellilerde kadın basketbol ligi kurmak isterim çünkü Türkiye, keşke olmasaydı ama engelli konusunda bir maden. Elimizde çok fazla engelli var, her puandan kadın engelli basketbolcu bulabiliriz, kafası çok iyi çalışan ve becerikli olabileceğine inandığım insanlar tanıyorum. Türkiye'de de İngiltere'de olduğu gibi kadın ligimiz olsa, bu sefer Avrupa'da da dünyada da çok başarılı bir takım oluşturabiliriz, hayalimde o var inşallah."

AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri

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