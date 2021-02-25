Engelli bakım merkezindeki darp olayına 2 tutuklama
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Engelli bakım merkezindeki darp olayına 2 tutuklama

25.02.2021 11:42 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:46
Engelli bakım merkezindeki darp olayına 2 tutuklama

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde bulunan engelli bakım merkezinde geçtiğimiz yıl meydana gelen şiddet olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheliden 2'si tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde bulunan engelli bakım merkezinde geçtiğimiz yıl meydana gelen şiddet olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheliden 2'si tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Gaziemir ilçesindeki bir engelli bakım merkezinde 3 çalışan, geçen yıl, engellileri darbederken cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde darbedilen engellilere ayrıca bağırıldığı ve hakaret edildiği görüldü. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine soruşturma başlatılırken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu engelli bakım merkezinin özel bir kuruluş olduğu belirtildi. Açıklamada görüntülerdeki engelli gencin geçen temmuz ayında başka bir kuruluşa yerleştirildiği kaydedildi. 

Soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri ise, engelli bakım merkezi çalışanları E.K, M.U. ve S.K. adlı kadını gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve M.U. tutuklandı, S.K.'ya ise ev hapsi verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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