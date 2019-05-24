Engelli bakım merkezinde kalan çocuklara iftar

Kilis'te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan çocuklara iftar programı düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ile Kızılay Kan Merkezi işbirliğiyle yatılı Bakım Merkezinde yarının çocuklara iftar düzenlendi. İftar öncesi çocuklar ile kalanlara yönelik bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocukların müzik eşliğinde gönüllerince eğlenmesi sağlandı. Etkinlik sonrası iftar programına Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Kaçarlar, Göç İdaresi Müdürü Hasan Kahraman, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mevlüt Yenen ile Öncüpınar ile Elbeyli Konteyner kentin kamp müdürleri katıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA