Engelli baba, kızını tekerlekli sandalyeyle damada teslim etti - Haberler
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Engelli baba, kızını tekerlekli sandalyeyle damada teslim etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Filistin'in Nasıra kentinde engelli bir babanın, evlenen kızını tekerlekli sandalyesiyle damada teslim ettiği dokunaklı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Filistin'in Nasıra kentinde engelli bir babanın, evlenen kızını tekerlekli sandalyesiyle damada teslim ettiği dokunaklı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Filistin'in Nasıra kentinde düzenlenen bir düğünde engelli bir baba, evlenen kızının kendisine düğününde eşlik etmesi için ısrar etmesi üzerine, kızını tekerlekli sandalyesiyle damada teslim etti. Duygu dolu anların yaşandığı düğüne ait görüntüler gelin tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündem olurken, gelin görüntülere ilişkin yaptığı yorumda, "Her koşulda desteğim" ifadelerini kullandı. - KUDÜS

Engelli baba, kızını tekerlekli sandalyeyle damada teslim etti

Engelli baba, kızını tekerlekli sandalyeyle damada teslim etti

Engelli baba, kızını tekerlekli sandalyeyle damada teslim etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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