Engelli baba engelli çocukları için yardım istedi Engelli baba engelli çocukları için yardım istedi İkisi engelli 3 çocukla yaşam mücadelesi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kendisi de engelli olduğu için çalışamayan baba, ikisi engelli 3 çocuğu için elbise ve yiyecek istedi.

Engelli baba engelli çocukları için yardım istedi

İkisi engelli 3 çocukla yaşam mücadelesi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kendisi de engelli olduğu için çalışamayan baba, ikisi engelli 3 çocuğu için elbise ve yiyecek istedi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde ikisi engelli 3 çocuğuyla birlikte yaşayan baba hayırseverler ve yetkililerden yardım istedi. Çocukları gibi kendisi de engelli ve çeşitli kronik hastalıkları olduğu için çalışamayan baba Baki Olcay, kirasını ödeyemediği için evinden atıldığını, bir hayırseverin desteğiyle geçici olarak bir eve yerleştiğini söyledi. Hayırseverlerden ev eşyası isteyen Olcay, "Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfının bir engelli maaşı ile geçiniyoruz. Bunu da sadece bir çocuk için verebiliyor ve miktarı 600 lira. Bununla birlikte eşim de 600 lira bakıcı parası alıyor. Ev kirası, çocukların bakımı, fırın, bakkal, okul masrafları, elektrik, su ve mutfak masrafları derken bu para bize yetmiyor. Hayırseverlerden ikinci el de olsa halı, çamaşır makinesi, yiyecek istiyorum. Gıdaya da ihtiyacımız var. Allah kimseyi sıkıntıya düşürmesin" dedi.

Kirayı ödeyemeyince evden attılar

Engelli eşi ve çocuklarının geleceği için ayakları üzerinde durmaya çalıştığını ve tek başına mücadele ettiğini dile getiren anne Özlem Olcay, "Biz daha önce yukarıdaki bir mahallede kiracıydık. Kirayı ödeyemeyince ev sahibi bizi evden attı. Bu evi de bir hayırsever geçici olarak bize verdi. Evimizde ne eşya ne de yiyecek var. Perişan bir haldeyiz, yetkilerde yardım talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA