Engelli atıcılar, para trap branşında Türkiye'yi başarıyla temsil etmek istiyor - Haberler
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Engelli atıcılar, para trap branşında Türkiye'yi başarıyla temsil etmek istiyor

AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Yönetim Kurulu Üyesi Selim Özen, engelli atıcılık (para trap) branşında ülkelerini uluslararası arenada başarıyla temsil ederek Türk bayrağını göndere çektirmek istediklerini söyledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Yönetim Kurulu Üyesi Selim Özen, engelli atıcılık (para trap) branşında ülkelerini uluslararası arenada başarıyla temsil ederek Türk bayrağını göndere çektirmek istediklerini söyledi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yer alan İl Ormanı Tabiat Parkı'ndaki atış poligonunda çalışmalarını sürdüren engelli atıcılar, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda paralimpik branşlara dahil olması beklenen para trap sporunda Türkiye'ye başarı getirmek istiyor.

Özen, AA muhabirine, 2014 yılında para trap sporuna başladıklarında bu branşta çalışma yapan dünyada yedinci ülke olduklarını belirtti.

İtalya'nın branşın yaygınlaştırılmasında öncülük yaptığını ve bu sene düzenlenen dünya şampiyonasına davet aldıklarını anlatan Özen, "Bu sporu Türkiye'de ilk defa Yenihayat Paralimpik Spor Kulübü çatısı altında engelli sporcu arkadaşlarla gerçekleştirdik. Yerli mühimmat ve silah üreticilerinin desteğiyle çalışmalarımızı yaklaşık 6 yıldır yürütüyoruz." diye konuştu.

Özen, pandemi sürecinin ardından temmuz itibarıyla çalışmalara kaldıkları yerden devam ettiklerini anlatarak, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri'nin desteğiyle Türkiye'nin ilk poligonlarından birinde atışlarını yaptıklarını kaydetti.

Gelecek dönemlerde dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmek istediklerini dile getiren Özen, "Fırsat verildiğinde sağlıklı bireyler gibi bizler de para trap sporunda ülkemizi temsil etme onuru ve gururunu yaşamak, bayrağı göndere çektirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Bunları yapacak beceriye, güce, akla sahibiz"

Özen, bu spor dalını dünyanın gerisinden gelmeden eş zamanlı olarak icra edebildiklerine işaret ederek, "Amacımız, yerli üretim mühimmat ve silahlarla ülkemizi doğru şekilde temsil etmek. Bu branş, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na paralimpik branş olarak dahil olacak. Bu konuda yapılan çalışmalara biz de ülke olarak destek sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendilerine bu alanda destek olan yerli silah ve mühimmat üretici firmalara teşekkür eden Özen, şunları kaydetti:

"Ülkemizi temsil etme noktasında ciddi kazanım. Biz de her şeyi devletten beklemeden, bütün ihtiyaçlarımızı kendi yaptığımız görüşmeler doğrultusunda karşılayarak çalışmalarımızı federasyon çatısı altında icra ediyoruz. Ülkemizi temsil etme onurunu yaşamak istiyoruz. Para trap sporu, ülkede çok bilinen bir branş değildi. Deneme yanılma yöntemiyle girdik, ilk başlarda hedefleri vuramıyorduk. Tabii şimdi dünyayı yakından takip ettiğimiz için bu sporu yapanların elde ettikleri derecelere ulaştık. Kendimize güveniyoruz. İlk defa farklı bir spor dalını dünyanın 30 yıl gerisinden gelemeden birlikte geliştirmek, bu arenada ülkemizi temsil etmek ve var olmak istiyoruz. Bu konuda katkı ve destek bekliyoruz. Fırsat verildiğinde bunları yapacak beceriye, güce, akla sahibiz."

Para trap sporcusu Erhan Aydın da yüzmeyle başladıkları spor hayatında bu branşa geçtiklerini aktararak, "Yüzmeyi bıraktık ancak trapı bırakamadık. Çok zorluk çekmemize rağmen buralara kadar geldik. Başarılı olmaya da çalışacağız inşallah. Şampiyonalara katılmak, antrenmanlara çıkmak gibi olmuyor ama elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Engelli atıcılar, para trap branşında Türkiye'yi başarıyla temsil etmek istiyor

Engelli atıcılar, para trap branşında Türkiye'yi başarıyla temsil etmek istiyor

Engelli atıcılar, para trap branşında Türkiye'yi başarıyla temsil etmek istiyor

Engelli atıcılar, para trap branşında Türkiye'yi başarıyla temsil etmek istiyor
AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri
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