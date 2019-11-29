29.11.2019 22:07 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:08

Engelli aracının çalınma anı, kamerada

Osmaniye'de, engelli M.Y.'nin (65) elektrikli aracını çalan 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Doktor İhsan Göknal Mahallesi 2002 Sokak'ta meydana geldi. Engeli M.Y., dışarı çıktığında, park ettiği engelli aracını yerinde göremedi. M.Y.'nin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekibi, arama çalışması başlattı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, aracın çalındığını belirledi. Görüntülerden şüphelilerin eşkalini de belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. T.F.D., E.Y., R.C., A.Ç. ve N.B.U. polis ekiplerince belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Çeşitli suçlardan kayıtları bulunduğu belirlenen 5 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i hırsızlıktan olmak üzere 13 suç kaydı bulanan N.B.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA