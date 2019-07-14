Engelli aracını engelli yerine park etti, darp edilerek göz altına alındı

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da yer alan Tower Hamlets beldesinde 9 Temmuz'da yaşanan olayda, bölge polislerinin, 38 yaşındaki sürücü Youness Bentahar'ı aracını park ettiği yerden kaldırması yönünde ikaz etti. Bentahar ise bunu reddedince polisler tarafından eşi ve çocuklarının göz önünde darp edilerek gözaltına alındı.

İKİ POLİS MEMURU DA YARALANDI

Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde Youness Bentahar'ın 3 polis tarafından sert müdahalelerle gözaltına alındığı; sürekli yardım istediği, polislerin ise şiddete devam ettiği görülüyor. Gözaltı sırasında adamın sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine, olay yerine hemen sağlık ekipleri çağrıldı.

Polisin yaptığı açıklamada, olay sırasında polis tarafından defalarca aracını çekmesi ya da ehliyetini vermesi için uyarı yapıldığı ancak adamın ısrarla bunu reddettiği; olayda iki polis memurunun da hafif yaralandığı belirtildi.

ARACINDA ENGELLİ İBARESİ VAR

İngiliz medyasına konuşan Bentahar, kızının akciğer rahatsızlığı bulunduğunu ve olay sırasında da araçta olduğunu; aracında engellilere verilen mavi işaretin görünür şekilde olduğunu söyledi. Bentahar, kendisinin polislere direnmediğini, sadece buraya park etmemde yanlış olan ne diye sorduğunu ancak polislerin şiddetine maruz kaldığını söyledi.