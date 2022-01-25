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Engelli aracına binip sokak hayvanlarına mama bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Güncel

Engelli aracına binip sokak hayvanlarına mama bıraktı Kahramanmaraş'ta engelli genç, kar yağışının etkili olduğu kentte engelli aracı ile sokak hayvanlarına mama bıraktı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Engelli aracına binip sokak hayvanlarına mama bıraktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta engelli genç, kar yağışının etkili olduğu kentte engelli aracı ile sokak hayvanlarına mama bıraktı.

Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Hanifi Konar, zorlu ve soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı. Mahalleden bir grup genç ile sokak hayvanlarının ağırlıklı bulunduğu sanayi bölgesindeki sokak hayvanları için mama bırakan Konar, "Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmayalım. Onlara mama bırakalım aç kalmasınlar" dedi.

Engelli aracına binip sokak hayvanlarına mama bıraktı

Engelli aracına binip sokak hayvanlarına mama bıraktı

Engelli aracına binip sokak hayvanlarına mama bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, Engelli, kar, Güncel, Haber

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