Engelli arabasını çalan şahıs tutuklandı, vatandaşa yeni araba alındı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çay bahçesinin önünden engelli aracını çalan ve polis ekiplerince yakalanan şahıs tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çay bahçesinin önünden engelli aracını çalan ve polis ekiplerince yakalanan şahıs tutuklandı. Engelli vatandaşa ise Kaymakamlık tarafından başka bir tekerlekli sandalye verildi.

Alınan bilgiye göre, olay Park Caddesi'nde bulunan bir çay bahçesinde meydana geldi. Kapalı olan yerde kimsenin bulunmadığından dolayı fırsat bulan kimliği belirsiz bir erkek şahıs çay bahçesine geldi. Sağa sola bakan şahıs daha sonra kapı önünde bulunan engelli tekerleğini alıp hiçbir şey olmadan alıp kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kısa sürede şahsı yakaladı. Emniyetteki işlemlerini ardından şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan İnegöl Kaymakamlığı sosyal yardımlaşma vakfının fonundan yeni bir tekerlekli sandalye alarak engelli vatandaşa hediye etti. - BURSA

Kaynak: İHA